Es Castell cuenta desde hoy con una nueva pasarela que conecta el Moll d'en Pons y Cala Corb

Es Castell ha inaugurado un nuevo paseo marítimo de 400 metros que conecta el Muelle d'en Pons con Cala Corb, una infraestructura que supone un importante avance para el desarrollo urbano y portuario del municipio. El proyecto, con una inversión de 3,4 millones de euros, incorpora además más de 60 nuevos amarres de gestión directa destinados a embarcaciones de menos de ocho metros.

La actuación esta marcada por un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental. Antes de ejecutar las obras se llevó a cabo el traslado de ejemplares del coral protegido a otra zona del puerto, una intervención pionera en el Puerto de Maó, hecho que, motivó parte del retraso en la ejecución de los trabajos debido a las estrictas medidas de protección del medio marino.

Además del nuevo paseo, el proyecto ha servido para acometer actuaciones de consolidación y saneamiento en la zona. La entidad mantiene conversaciones con el Consell de Menorca, el Govern balear y el Ayuntamiento de Maó para continuar impulsando la recuperación de este espacio.

Con esta actuación, la Autoridad Portuaria refuerza su apuesta por mejorar las infraestructuras portuarias, ampliar la oferta de amarres públicos y avanzar en un modelo de desarrollo compatible con la conservación del entorno natural.

La obras han costado 3.4 millones de euros