Los trabajadores del aeropuerto de Menorca amenazan con movilizaciones en agosto si Aena no refuerza la plantilla

Los representantes de los trabajadores del aeropuerto de Menorca han advertido de que no descartan convocar una huelga durante el mes de agosto si Aena mantiene bloqueadas las negociaciones y no atiende sus principales reivindicaciones. Así lo ha manifestado Ramón Carreras, miembro del comité de empresa, quien asegura que el crecimiento continuado del aeropuerto no ha ido acompañado del aumento necesario de personal.

Según Carreras, la plantilla arrastra desde hace años una importante sobrecarga de trabajo, especialmente en áreas como señalización de plataforma, mantenimiento, administración y técnicos de mantenimiento de la torre de control. El comité calcula que serían necesarias al menos una veintena de incorporaciones para garantizar el correcto funcionamiento de estos servicios y reducir la presión sobre unos trabajadores cuya edad media es cada vez mayor, circunstancia que también incrementa las bajas laborales.

Como primera medida de presión, los trabajadores han convocado una concentración el próximo 21 de julio. La protesta no se limita a la falta de personal, sino que también reclama la apertura de un proceso de negociación sobre cambios de horarios, denuncia el abuso en la asignación de servicios para cubrir bajas, exige soluciones respecto a la apertura de la terminal fuera del horario operativo y pide facilitar el acceso a la jubilación parcial para el personal fijo discontinuo.

Carreras ha advertido de que, si la empresa no muestra voluntad negociadora, el comité estudiará nuevas medidas de presión, incluida una posible convocatoria de huelga en pleno mes de agosto, con las consiguientes repercusiones para la operatividad del aeropuerto. Entre los efectos previstos podrían producirse retrasos e incluso cancelaciones de vuelos, aunque insiste en que el objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo mediante el diálogo.

Otro de los asuntos que preocupa al comité es el futuro de la torre de control. Tras descartarse el proyecto de torre remota, los representantes de los trabajadores denuncian que Aena continúa sin anunciar la construcción de una nueva infraestructura, pese a que ya en 2010 reconocía que la actual había quedado obsoleta. Carreras considera "inaceptable" que, mientras se prevén inversiones cercanas a los 170 millones de euros para ampliar la terminal y otras instalaciones, no se contemple una nueva torre de control, una infraestructura que considera prioritaria para garantizar el futuro del aeropuerto.

Durante la entrevista, el representante sindical también criticó las condiciones que soportan los cerca de 2.000 trabajadores del aeropuerto en materia de restauración. Denunció la desaparición de la antigua cantina y los elevados precios de los establecimientos actuales, donde los descuentos para empleados resultan insuficientes. En su opinión, quienes hacen posible el funcionamiento diario del aeropuerto no deberían recibir el mismo trato que los turistas y merecen unas condiciones más acordes con su realidad laboral.

Escucha la entrevista aquí