S’Estancia Suites, el hotel de interior de Es Mercadal que conquista a los turistas italianos gracias a su trato familiar

Las fiestas de Sant Martí llenan de vida y tradición las calles de Es Mercadal, un momento perfecto también para tomar el pulso a la temporada turística del municipio. Desde el hotel S’Estancia Suites, uno de los alojamientos de interior de referencia en la localidad, encaran estos días de celebración con el cartel de completo colgado desde hace tiempo y con unas excelentes sensaciones sobre cómo se está desarrollando el verano.

León Sánchez, miembro del equipo de este hotel de cuatro estrellas situado justo frente al campo de fútbol del Club Esportiu Mercadal, ha compartido en los micrófonos de Onda Cero Menorca los detalles de una temporada en la que los visitantes vuelven a apostar por la autenticidad y la tranquilidad del interior de la isla.

El verano de los italianos

Una de las principales novedades de este año es el notable incremento de turistas procedentes de Italia. Aunque Menorca siempre ha sido un destino codiciado por este mercado, Sánchez destaca que este verano su presencia es especialmente alta en el hotel. "Tuvimos muchos franceses durante los meses de abril y mayo, pero desde junio y especialmente ahora en julio, tenemos el hotel lleno de italianos", explica con satisfacción. Para León, esta clientela es muy especial debido a sus propios lazos familiares: "Mi madre es del norte de Italia, de Brescia, así que tengo una conexión muy estrecha con ellos. Les encanta que les hablemos en su idioma; se sienten mucho más seguros y como en casa".

Además de los visitantes internacionales, el hotel registra un perfil muy interesante durante los fines de semana de fuera de temporada, donde destaca la llegada de mallorquines que buscan desconectar de la rutina y refugiarse en la paz que ofrece Menorca. El turismo de Camí de Cavalls, senderismo y cicloturismo ayuda a mantener una actividad constante durante los meses de otoño, prolongando la campaña hasta su cierre en diciembre.

La clave del éxito: fidelidad y trato familiar

A pesar de contar con unas instalaciones modernas y prestaciones propias de un establecimiento de su categoría, incluyendo cinco espectaculares habitaciones con jacuzzi en la tercera planta y vistas despejadas al Monte Toro, el verdadero valor diferencial de S’Estancia Suites es su filosofía de hospitalidad.

"Nos gusta ser muy cercanos. En los grandes hoteles el cliente suele ser solo un número de habitación; aquí nos esforzamos para que desde el primer momento sientan que son Joan, Silvia o Antoni", asegura Sánchez. Esta fórmula de cercanía y calidez ha dado unos resultados inmejorables: tras cuatro años de trayectoria, el hotel cuenta con una altísima tasa de repetidores que eligen el establecimiento año tras año, sumado a unas valoraciones excelentes en portales de referencia como Booking o Google.

Un desayuno "brutal" y con sello menorquín

Si hay un elemento que desata los elogios unánimes de todos los huéspedes es, sin duda, su desayuno. Concebido como el único servicio de restauración del hotel, S’Estancia Suites ha apostado por convertirlo en un homenaje diario a la gastronomía de Menorca.

El bufet cuenta con una cuidada selección de embutidos de la isla, quesos artesanos, yogures locales y zumo de naranja natural exprimido al momento en la propia cocina. "Es un desayuno muy currado con el que los clientes de fuera pueden saborear la Menorca de verdad", apunta León.

Este servicio no es exclusivo para los clientes alojados. Gracias a la colaboración con la iniciativa Menorca por un Tubo, cualquier persona puede adquirir un bono para regalar o regalarse la experiencia de disfrutar de este completo desayuno de manera independiente.