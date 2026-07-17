El Consell propone reducir la presión del agua, limitar las duchas en playas y reutilizar más agua para afrontar la escasez hídrica

El Consell Insular de Menorca ha trasladado a los ayuntamientos de la isla un paquete de medidas centradas en el ahorro de agua y la mejora de la gestión de los recursos hídricos. Las recomendaciones, presentadas durante la reunión de la Comisión de Seguimiento y Asesoramiento sobre el Ciclo Integral del Agua, se dividen en actuaciones a corto, medio y largo plazo con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua en el futuro.

Entre las medidas más inmediatas destaca la reducción de la presión del agua en los municipios, la paralización durante el verano de las fuentes ornamentales que no funcionen en circuito cerrado y la limitación del uso de duchas y lavapiés en playas y espacios públicos. El Consell también plantea mantener las fuentes públicas de agua potable, aunque revisando posibles fugas e instalando pulsadores para minimizar el consumo.

Además, propone impulsar campañas de concienciación para fomentar un uso responsable del agua y alcanzar acuerdos con sectores como el hotelero, el agrícola o el de alquiler de vehículos con el fin de reducir la demanda de agua potable.

En cuanto a la gestión de los recursos, el documento recomienda localizar y reparar fugas en las redes municipales, incrementar el uso de agua regenerada para el riego de jardines y zonas verdes, instalar dispositivos de ahorro en edificios públicos y realizar un seguimiento periódico del consumo para detectar anomalías. También se aconseja limitar el riego ornamental y evitar regar durante las horas de mayor insolación.

A medio plazo, el Consell plantea mejorar las depuradoras de la isla para que el agua tratada pueda reutilizarse en la agricultura o infiltrarse en el subsuelo, además de construir nuevas redes que permitan distribuir agua regenerada al sector agrario. Entre las medidas de futuro figura la recarga de los acuíferos con agua tratada y la incorporación de sistemas de reutilización de agua en hoteles, complejos turísticos y nuevas viviendas.

Las recomendaciones también incluyen actuaciones para incrementar los recursos disponibles, como optimizar el rendimiento de la desaladora de Ciutadella, acelerar la construcción de la futura desaladora de Llevant y avanzar hacia una red insular que permita compartir agua entre municipios.

Por otro lado, el Consell propone implantar tarifas del agua vinculadas al consumo, aprobar una ordenanza única para toda Menorca, instalar contadores inteligentes y fijar objetivos anuales de reducción del consumo por sectores. Asimismo, plantea restringir la construcción de grandes piscinas y jardines ornamentales en las zonas donde los acuíferos presenten una situación más comprometida.