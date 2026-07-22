El IBAVI presenta el proyecto de construcción de 34 viviendas en Es Mercadal

Es Mercadal dará un importante paso para aliviar la falta de vivienda en el municipio con el inicio de las obras de una promoción de 34 viviendas de protección pública, previstas para comenzar el próximo mes de noviembre. El proyecto, impulsado por el IBAVI en colaboración con el Consell Insular de Menorca, el Govern Balear y el Ayuntamiento de Es Mercadal, forma parte de un plan más amplio que contempla otras dos fases de construcción en el mismo solar.

La primera promoción contará con 17 viviendas de dos dormitorios, 15 de un dormitorio y dos de tres dormitorios, de las cuales tres estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. El edificio dispondrá también de 34 plazas de aparcamiento subterráneo.

El presupuesto de la actuación asciende a 8,8 millones de euros, con financiación parcial de fondos europeos FEDER. El plazo estimado de ejecución será de 18 meses desde el inicio de las obras.

El solar donde se desarrollará la promoción fue adquirido hace aproximadamente un año y medio por el Consell Insular de Menorca y el Govern balear por un valor de 1,2 millones de euros, de los cuales el Consell aportó un millón mediante un convenio con el IBAVI.