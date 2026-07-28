Juana Mari Pons repetirá como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Ciutadella en 2027

La Junta Local del Partido Popular de Ciutadella ha designado formalmente a Juana Mari Pons como candidata del partido a la alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2027.

Con este nombramiento, la formación renueva su total confianza en quien ya lideró la lista popular y ganó los comicios en 2023, apostando firmemente por un modelo de gestión basado en la experiencia y el compromiso directo con los ciutadellencs.

Tras recibir este respaldo orgánico, Pons ha querido agradecer el apoyo recibido y ha asegurado que afronta este nuevo reto con ilusión: "trabajaremos para obtener una mayoría que nos permita desarrollar durante cuatro años nuestro proyecto", ha señalado en Más de Uno Menorca.

Asimismo, la candidata ha subrayado que su principal objetivo es devolver a Ciutadella un gobierno serio, estable y plenamente capaz de dar respuesta a los retos de futuro del municipio, recordando al mismo tiempo los avances impulsados durante su anterior etapa al frente del Ayuntamiento.