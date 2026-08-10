Maria Jesús Bagur: «Los límites de Menorca se están sobrepasando

La alcaldesa de Ciutadella, Maria Jesús Bagur, considera que Menorca ha comenzado a superar los límites de capacidad que puede asumir y reclama abordar con valentía el futuro de la isla. En una entrevista a Onda Cero Menorca, Bagur ha advertido de que la sucesión de récords turísticos y de visitantes debe llevar a una reflexión sobre el modelo de desarrollo de Menorca y sobre la capacidad de sus recursos.

«Considero también que los límites se están ya sobrepasando en parte y que tendremos que hacer un pensamiento serio de dónde va Menorca y su capacidad», afirma la entrevista. Bagur vincula esta presión con problemas que afectan directamente a la isla, entre ellos la gestión de los residuos, la energía, el agua y la saturación de determinados espacios.

El agua, una de las principales preocupaciones

Uno de los asuntos abordados ha sido la situación del agua en Ciutadella. Bagur explicó que el Ayuntamiento ha puesto en marcha diferentes medidas, entre ellas la detección de fugas y la utilización de agua no potable para determinadas tareas municipales, como la limpieza de calles.

La alcaldesa destacó además que un pequeño porcentaje de los consumidores concentra una parte muy importante del consumo y recordó que Ciutadella es el municipio de Menorca con más establecimientos hoteleros y una elevada presión turística. El Ayuntamiento, según explicó, mantiene identificados a grandes consumidores y ya les había solicitado planes de gestión del agua.

En este contexto, el consistorio ha creado dos órganos previstos en el Plan de Gestión Sostenible del Agua: una comisión encargada de hacer seguimiento del cumplimiento del plan y otra específica para situaciones de sequía. En esta última se ha invitado a participar también a representantes empresariales y entidades vinculadas al suministro y la gestión del agua, con el objetivo de ampliar la participación más allá del ámbito político y técnico.

El Born, un año después

Otro de los grandes asuntos de la entrevista es la transformación de la plaza des Born y la reorganización del tráfico en el centro de Ciutadella.

Bagur defiende la decisión del Ayuntamiento de mantener el espacio sin el tráfico de vehículos que existía anteriormente y recordó que la reorganización fue precedida por reuniones y contactos con diferentes colectivos. Según la alcaldesa, los vehículos no desaparecieron completamente de la zona, sino que se redistribuyeron los usos del espacio, con zonas de carga y descarga, taxis, aparcamiento para residentes, rotación y plazas para personas con discapacidad.

La decisión, sin embargo, continúa inmersa en un proceso judicial. Bagur recordó que un grupo de comerciantes presentó una demanda y que, después de una primera resolución que no concedió las medidas cautelares solicitadas, una instancia posterior sí las concedió. El Ayuntamiento mantiene que agotará los recursos dentro de la legalidad y defiende que actuó dentro de sus competencias para ordenar el tráfico y la movilidad.

La alcaldesa reivindica además que, un año después, el Born se ha convertido en un espacio para actividades ciudadanas y culturales, con conciertos, muestras, juegos y otras iniciativas. También sostiene que la nueva configuración ha mejorado la movilidad de determinados colectivos, entre ellos transportistas y taxistas.

Nuevos contratos para mejorar la gestión de residuos

La gestión de los residuos es otro de los retos pendientes. Bagur explica que Ciutadella ha adjudicado un nuevo contrato que separa la limpieza viaria de la recogida de residuos, después de años en los que ambos servicios estaban integrados en un único contrato.

El nuevo modelo permitirá renovar vehículos, aumentar el personal y reforzar las frecuencias y actuaciones durante la temporada turística. Paralelamente, se están sustituyendo los contenedores de residuos.

La alcaldesa reconoce, no obstante, que los porcentajes de reciclaje de Ciutadella todavía son bajos y que será necesario incrementar considerablemente las tasas para cumplir con las exigencias europeas. Entre las opciones que deberán estudiarse figura la recogida puerta a puerta, aunque Bagur señaló que todavía no existe una fecha ni un modelo cerrado para su implantación en el municipio.

Una legislatura marcada por la falta de tiempo

Bagur, que asumió la Alcaldía a comienzos de febrero, reconoció que el actual mandato municipal ha sido especialmente complejo y que en la legislatura han pasado ya tres alcaldes. La alcaldesa reivindicó la continuidad de proyectos iniciados por el anterior gobierno municipal, al tiempo que enumeró diferentes actuaciones desarrolladas durante sus primeros meses.

De cara a mayo de 2027, cuando están previstas las próximas elecciones municipales, Bagur admitió que quedan muchas cuestiones pendientes. Entre sus objetivos está avanzar en el proyecto de la Escuela de Música y conseguir que antes de las elecciones exista un proyecto ejecutivo. También espera que pueda seleccionarse un proyecto para la plaza des Born.

La alcaldesa reconoce, sin embargo, que los plazos administrativos dificultan cumplir los calendarios políticos. Licitaciones, aprobación de proyectos y contratación de empresas pueden alargar los procesos, por lo que considera complicado comprometer fechas concretas para algunas de las actuaciones pendientes.

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