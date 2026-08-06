Detenido en Maó con 100 gramos de hachís y más de 4.600 euros en efectivo

Policía Nacional de la comisaría de Maó ha detenido a un hombre de nacionalidad española como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de localizarle cerca de 100 gramos de hachís y más de 4.600 euros en efectivo.

La intervención tuvo lugar durante la tarde del pasado sábado, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) realizaban labores rutinarias de prevención de la delincuencia en la céntrica calle Gràcia.

Los policías observaron al sospechoso cuando salía de un establecimiento. Al percatarse de la presencia del vehículo policial, el hombre habría mostrado una actitud nerviosa y trató de evitar el contacto visual con los agentes, circunstancia que llevó a los funcionarios a interceptarlo para identificarlo.

Durante el cacheo de seguridad, los agentes localizaron en el interior de una riñonera una placa envuelta en papel film que contenía una sustancia de color marrón y fuerte olor, que posteriormente fue identificada como hachís. El pesaje determinó una cantidad cercana a los 100 gramos.

Además de la droga, el detenido llevaba consigo más de 4.600 euros en efectivo, principalmente en billetes de 50 euros. Según la Policía, el hombre ofreció explicaciones contradictorias sobre la procedencia del dinero.

Los agentes también intervinieron dos teléfonos móviles que quedaron a disposición de los investigadores para su posterior análisis.

Las diligencias fueron realizadas por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial. Una vez finalizadas, el detenido fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición judicial.