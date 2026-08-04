Un joven ha fallecido este martes tras ser atropellado por un taxi en la carretera de acceso al Aeropuerto de Menorca

Un joven ha fallecido esta martes a las 5:30 de la mañana tras ser atropellado por un taxi en la carretera de acceso al Aeropuerto de Menorca, en Maó. El accidente se produjo en la curva situada antes del aparcamiento de autobuses.

Según las primeras investigaciones de la Policía Local, la víctima se encontraba tumbada sobre la calzada cuando el conductor del taxi, que circulaba todavía de noche, no pudo percatarse de su presencia y la arrolló. El vehículo arrastró el cuerpo varios metros antes de detenerse.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SAMU 061, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del joven. Las imágenes grabadas por las cámaras del propio taxi han permitido comprobar que la víctima estaba tendida sobre la vía en el momento del accidente. Además, los agentes revisan las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer cómo llegó hasta ese punto.

La Policía Local de Maó mantiene abierta la investigación y el médico forense, junto a la policía científica, se ha hecho cargo del levantamiento del cadáver. La autopsia determinará las circunstancias exactas de la muerte.