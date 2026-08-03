El PP de Mahón pide explicaciones por el abastecimiento de agua desde Es Mercadal

La presidenta del PP de Mahón, Maribel Llufriu, reclamado conocer desde cuándo se utiliza agua de Es Mercadal en Maó, trasladada mediante camiones cisterna. Denuncian que ni la formación, ni siquiera el alcalde de Es Mercadal habría sido informado de esta situación pese a que todos los municipios y el Consell tuvieron hace dos semanas una reunión para analizar la situación hídrica de la isla

Los populares ademan evidencia que esto es una clara necesidad para aclarar cuál es el plan municipal para garantizar el suministro en Mahón.

Maó se encuentra en una situación de prealerta por sequía, no todavía en fase de alerta. La prealerta afecta a Menorca desde 2023 y, durante este verano, la situación se ha ido agravando. Entre las medidas están la prohibición de lavar vehículos con agua de la red, llenar o vaciar piscinas, limpiar terrazas con manguera y regar césped ornamental.