MIBO Avarques afronta las fiestas de Sant Cristòfol con optimismo y recuperación en las ventas

En plena celebración de las fiestas de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, los responsables de la conocida fábrica de abarcas MIBO, Miguel Pascual y Bosco Moll, han repasado la actualidad de la empresa y su estrecha vinculación con las fiestas locales. Según ha explicado Bosco Moll, la actividad en el sector del calzado está experimentando una cierta recuperación del ánimo y de las ventas, especialmente en el ámbito de la exportación y el suministro a sus tiendas propias en Menorca. Esto llega tras un periodo marcado por la incertidumbre de los conflictos internacionales, que había ralentizado la producción en el sector.

A pesar del ambiente festivo en Es Migjorn Gran, la fábrica no se detiene por completo: mientras que el personal local disfruta de las fiestas hasta el martes, la plantilla procedente de otros municipios como Ferreries, Alaior o Ciutadella mantiene la actividad para dar respuesta a la demanda.

Calidad, precio y sostenibilidad

Durante la entrevista, Miguel Pascual ha defendido la filosofía de la empresa de mantener un precio razonable y accesible sin renunciar a la calidad, destacando que encarecer en exceso los costes complicaría las ventas en un mercado muy competitivo. Pascual también ha hecho referencia a los elevados costes añadidos que implica la fabricación actual, como la burocracia, las medidas de seguridad o el reciclaje.

Además, MIBO sigue apostando por la innovación con nuevas líneas ecológicas, una propuesta que aprovecha descartes de piel de alta calidad utilizada por marcas top para crear un producto más sostenible y de excelente resultado.

Presencia comercial y espíritu festivo

Con casi 30 años de trayectoria, MIBO mantiene su red comercial con tiendas en Es Migjorn Gran (la primera y sede principal), Maó, Es Mercadal, Fornells y Ciutadella, además de su plataforma de venta online.

Más allá del trabajo en la fábrica, tanto Pascual como Moll han mostrado su implicación personal en las fiestas del pueblo. Pascual forma parte de la banda local y del grupo musical Huracán, que actuará en la verbena del campo de fútbol, mientras que Bosco Moll, además de participar en la comitiva de jinetes como Caixer, ha anunciado próximas novedades profesionales como la concesión de la carta de artesano guarnicionero.