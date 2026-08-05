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Los trabajadores del Aeropuerto de Menorca se concentran para reclamar mejoras en el entorno laboral

Reclaman una cantina y mejoras en el servicio de aparcamiento

Onda Cero Menorca

Menorca |

Los trabajadores del Aeropuerto de Menorca en una concentración
Los trabajadores del Aeropuerto de Menorca en una concentración | FUENTE

Los trabajadores de las empresas del aeropuerto se han concentrado esta mañana en la planta de facturación para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, especialmente en materia de acceso al comedor y el aparcamiento. Denuncian que no disponen de servicio de cantina, un recurso que existía hasta 2015. Además, aseguran que los trabajadores podían acceder anteriormente a un bono de aparcamiento.

Ramón Carreras desde Comisiones Obreras. Ellos no tienen acceso a ningún tipo de cantina y, además, desde hace ya unos meses se podían obtener un bono para aparcar, pero desde el segundo día se dejan los coches o se cobran como turistas. Solicitan además que se aproveche la prevista inversión de 170 millones del nuevo DORA para solucionar la precariedad de las condiciones del personal.

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