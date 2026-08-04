El PP exige la comparecencia de Héctor Pons y le acusa de ocultar el traslado de agua desde Mercadal y Sant Lluís

El Partido Popular de Maó ha cargado con dureza contra el alcalde, Héctor Pons, al que acusa de haber ocultado el traslado de agua desde Mercadal y Sant Lluís para abastecer al municipio y de gestionar la crisis hídrica con una "grave falta de transparencia". La formación ha anunciado que exigirá la comparecencia del alcalde en el próximo pleno municipal para que dé explicaciones sobre una operación que, según denuncia, se ha llevado a cabo sin informar a la oposición ni a los municipios afectados.

Los populares aseguran que el Ayuntamiento de Maó ha estado abasteciéndose de agua procedente de otros municipios mientras reclamaba públicamente coordinación institucional en materia hídrica. Según el PP, ni el Ayuntamiento de Mercadal tenía conocimiento de estos traslados ni se informó de ellos en la reunión de alcaldes convocada por el Consell Insular ni en la Comisión Especial del Agua celebrada el pasado 22 de julio.

El PP reclama que Héctor Pons explique desde cuándo se está transportando agua desde Mercadal y Sant Lluís, qué volumen se ha trasladado, quién autorizó la operación, por qué no se informó a la Comisión Especial del Agua, por qué tampoco se comunicó en la reunión de alcaldes del Consell Insular y por qué la oposición sigue sin recibir los informes de la empresa concesionaria del servicio de agua.

Desde el Ayuntamiento de Mahón no han hecho ningún tipo de declaración desde que salió esta información.