ECLIPSE

Sin infidentes a destacar y con gran afluencia: la crónica del eclipse

La gran asistencia al eclipse convocó a más de 15.000 personas en lugares como Son Bou

Onda Cero Menorca

Menorca |

Puesto de Mando Avanzado en Ciutadella
Puesto de Mando Avanzado en Ciutadella | CIME

La enorme concentración de personas estuvo acompañada por un amplio dispositivo de seguridad y emergencias que permitió que la jornada se desarrollara con normalidad. En toda Menorca participaron 246 efectivos entre las 15 y las 22 horas, incluyendo personal sanitario, bomberos, policías, Protección Civil, Ibanat, Medio Natural y socorristas. Todos ellos coordinados desde el Puesto de Mandos Avanzado, instalado en Ciutadella

El lugar más multitudinario fue Son Bou donde el operativo contó con 14 socorristas, una embarcación de rescate, un quad, las embarcaciones de rescate habituales, agentes de la Policía Local, miembros de Protección Civil, tres vehículos de Bomberos de Menorca y dos ambulancias.

En Son Bou, además, los servicios de emergencia tuvieron que buscar a dos menores, de 12 y 13 años, que se habían perdido entre la multitud. Ambos fueron localizados rápidamente sin consecuencias.

En el conjunto de Menorca únicamente se contabilizaron tres incidentes leves . Además de la búsqueda de los menores, un matrimonio octogenario sufrió una caída en la zona de s’Aigua Dolça, en Ciutadella, y una mujer sufrió una indisposición en Pont d’en Gil. Ninguno de los casos revistió gravedad.

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