La Agencia Menorca Reserva de Biosfera impulsa una campaña para fomentar la movilidad eléctrica con cinco conferencias por toda la isla

La Agencia Menorca Reserva de Biosfera pone en marcha la campaña "Deja tu huella. Por una Menorca verde, vehículo eléctrico", una iniciativa destinada a acercar la movilidad eléctrica a la ciudadanía y dar a conocer sus beneficios ambientales, económicos y sociales a través de información rigurosa y divulgativa.

La acción se enmarca en el proyecto europeo LIFE RECET, orientado a impulsar la transición energética en territorios rurales e insulares, y forma parte de la Estrategia Menorca 2030, que promueve un modelo energético más sostenible basado en la electrificación de los consumos y el uso de energías renovables.

Como eje central de la campaña se ha organizado un ciclo de cinco conferencias gratuitas que recorrerá Ferreries, Maó, Ciutadella, Alaior y Sant Lluís entre el 29 de junio y el 7 de julio. Las sesiones estarán abiertas a toda la ciudadanía y ofrecerán un espacio de diálogo en el que los asistentes podrán plantear directamente a los ponentes las dudas más habituales sobre el vehículo eléctrico.

Responder a las principales dudas

¿Cuál es el coste real de utilizar un vehículo eléctrico? ¿Qué autonomía es necesaria para desplazarse por Menorca? ¿Dónde puede recargarse? ¿Qué mantenimiento requiere? ¿Es una opción adecuada tanto para particulares como para empresas?

Estas y otras muchas cuestiones centrarán las conferencias, que combinarán una perspectiva técnica con un enfoque práctico y divulgativo.

Las dos primeras sesiones correrán a cargo de Patrick Renau, ingeniero industrial y presidente de la Asociación Catalana para la Promoción del Vehículo Eléctrico Volt-Tour, uno de los principales especialistas en movilidad eléctrica de Cataluña. Renau analizará la situación actual del vehículo eléctrico, las diferencias respecto a los modelos de combustión, los criterios para elegir el vehículo más adecuado según las necesidades de cada usuario, las infraestructuras de recarga y las perspectivas de futuro del sector.

La tercera conferencia será impartida por Eduard Solà, ingeniero industrial del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca y coordinador de la campaña, quien abordará el papel que puede desempeñar la movilidad eléctrica en la transición energética de la isla y las ventajas competitivas que ofrece Menorca para acelerar su implantación.

El ciclo concluirá con dos sesiones a cargo de José Pérez-Trillo, gerente de Ford Menorca, que compartirá su experiencia asesorando a futuros usuarios de vehículos eléctricos y responderá a las preguntas más frecuentes relacionadas con los costes, el mantenimiento, las prestaciones, la recarga y el uso cotidiano de estos vehículos.

Menorca, un territorio idóneo para el vehículo eléctrico

La campaña destaca que Menorca reúne unas condiciones especialmente favorables para la movilidad eléctrica. Las reducidas distancias de la isla permiten que cualquier modelo actual, incluso aquellos con menor autonomía, pueda cubrir cómodamente los desplazamientos habituales sin necesidad de recargas intermedias.

A ello se suman los beneficios ambientales derivados de la ausencia de emisiones directas y de la reducción del ruido, así como las ventajas económicas asociadas al menor consumo energético y al reducido mantenimiento. Además, la posibilidad de recargar los vehículos con electricidad procedente de instalaciones fotovoltaicas contribuye a avanzar hacia un modelo energético más sostenible y autosuficiente.

Según los datos de la campaña, recorrer 100 kilómetros con un vehículo eléctrico puede tener un coste aproximado de poco más de tres euros. Asimismo, el consumo energético puede reducirse hasta un 70 % respecto a un vehículo de combustión, a lo que se añaden los ahorros derivados del mantenimiento y las distintas líneas de ayudas públicas disponibles.

El conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, ha destacado que «la movilidad es una pieza clave de la transición energética que impulsa Menorca. Con esta campaña queremos ofrecer información rigurosa y útil para que la ciudadanía conozca de primera mano qué supone apostar por un vehículo eléctrico y pueda resolver las dudas que todavía existen en torno a esta tecnología».

Gornés ha añadido que «Menorca es un territorio especialmente adecuado para esta forma de movilidad. Las características de la isla, las distancias que recorremos a diario y la apuesta por las energías renovables hacen que el vehículo eléctrico sea una alternativa cada vez más interesante tanto desde el punto de vista ambiental como económico».

Calendario de conferencias