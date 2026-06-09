El Consell Insular de Menorca aprueba definitivamente el proyecto de explotación de la ITV

El Consell Insular de Menorca ha aprobado de forma definitiva el proyecto de explotación para la prestación del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la isla.

El modelo elegido contempla la gestión indirecta del servicio mediante una concesión dividida en dos lotes, correspondientes a las estaciones de ITV de Ciutadella y Maó. Además, se prevé la incorporación de una unidad móvil compartida destinada a la inspección de vehículos agrícolas y ciclomotores.

Según ha explicado la institución insular, el documento aprobado incorpora diversas precisiones técnicas y jurídicas derivadas de los informes elaborados durante la tramitación, aunque sin modificar los elementos esenciales del modelo de gestión previsto. Con esta aprobación se establecen las bases que regirán la futura concesión del servicio de acuerdo con la normativa vigente.

El acuerdo supone un nuevo avance en el proceso para adjudicar la próxima concesión de la ITV en Menorca. Actualmente, el Departamento de Movilidad trabaja en la elaboración y revisión de los pliegos que regularán la futura licitación.

El conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha señalado que esta aprobación definitiva representa “un paso importante para garantizar la continuidad de un servicio esencial para la ciudadanía de Menorca”.