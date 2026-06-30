Pepe Mercadal será el cabeza de lista del PSOE Menorca

El secretario general de los socialistas menorquines afirmó sentirse preparado para asumir la responsabilidad y aseguró que durante el último año y medio ha trabajado junto a su equipo en la elaboración de un programa centrado en cuestiones como la movilidad, la dependencia y las políticas de vivienda. Asimismo, avanzó que pretende conformar una candidatura que combine juventud y experiencia para "dar un impulso" al Consell Insular.

Durante la entrevista, Mercadal realizó también un balance muy crítico de los tres primeros años del actual equipo de gobierno del PP en el Consell Insular. A su juicio, ha existido una "falta de liderazgo" para afrontar problemas como el acceso a la vivienda, la especulación urbanística o el modelo territorial de la isla. En este sentido, alertó de un proceso de "luxificación" que, según dijo, dificulta que los menorquines puedan seguir viviendo en la isla y defendió la necesidad de preservar el modelo propio de Menorca.

El dirigente socialista también criticó la gestión de las políticas de dependencia, denunciando la escasa creación de plazas residenciales prevista para los próximos años y el retraso en la apertura de varias residencias ya construidas por la anterior etapa de gobierno. Además, acusó al Ejecutivo insular de haber perdido tiempo en la implantación de la limitación de entrada de vehículos a Menorca, una medida que considera prioritaria para proteger el territorio.

En la recta final de la entrevista, Mercadal reconoció que la situación política nacional afecta a la imagen del PSOE, aunque defendió que las elecciones insulares deben centrarse en decidir "qué Menorca queremos". Reivindicó el modelo territorial impulsado históricamente por la izquierda y advirtió de que una eventual reforma del Plan Territorial Insular (PTI) supondría, a su juicio, un riesgo para el futuro de la isla.

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