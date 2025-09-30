El restaurante Don Tomás mantiene la esencia tradicional con las tendencias de la nueva cocina

El restaurante Don Tomás es uno de los referentes culinarios en la urbanización de Sant Tomàs, en Es Migjorn. Con una carta amplia y variada, se han especializado en arroces. Los postres son todos caseros y la experiencia se puede culminar probando uno de sus cócteles.

El gerente de Don Tomás, Jesús Flórez, ha explicado en Más de Uno el transcurso de la temporada turística, que todavía no ha finalizado. Por el momento, el balance es satisfactorio y ha asegurado que este año se están produciendo muchas reservas de última hora.

Además del restaurante, Flórez gestiona el Hamilton Court y los apartamentos Vistamar.