Ferreries se convierte en el primer municipio de Baleares declarado Pueblo Mágico de España

Ferreries ha sido reconocido oficialmente como Pueblo Mágico de España 2026, convirtiéndose así en el primer municipio de Baleares que se incorpora a esta prestigiosa red estatal.

Este reconocimiento pone en valor la autenticidad del municipio, su riqueza natural y cultural y su capacidad para preservar la esencia mediterránea.

La Red de Pueblos Mágicos de España, una iniciativa impulsada por el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales (IDL), ha anunciado la incorporación de 22 nuevos municipios para 2026, después de que más de 300 pueblos de todo el Estado mostraran interés en formar parte del proyecto.

Con estas nuevas adhesiones, la red alcanza los 171 municipios, y Ferreries destaca como primer y único representante balear.