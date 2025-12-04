POLITICA

La nueva presidenta del PP de Maó se marca como objetivo que todo el municipio disponga de agua potable

Maribel Llufriu advierte también de la falta de aparcamiento

Iván Martín

Menorca |

La presidenta del PP de Maó, Maribel Llufriu, ha explicado en Más de Uno Menorca que el principal objetivo es que todo el municipio disponga de agua potable.

Llufriu, que ha venido acompañada por el secretario general Alfonso Toral, también ha advertido de los problemas de alcantarillado que arrastra la ciudad desde hace años, la falta de vivienda, la escasez de aparcamiento, así como la dejadez en determinados barrios de Maó.

Además, Llufriu asegura que "ahora no es el momento de decidir quien liderará la lista". Sin embargo, todas las quinielas apuntan a ella como candidata del PP de Maó en los próximos comicios municipales.

