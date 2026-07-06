Héctor Pons defiende una legislatura de "decisiones valientes" y sitúa la vivienda como el gran reto de Maó

El alcalde de Maó, Héctor Pons, este lunes hace balance de los tres primeros años de legislatura, a uno de las próximas elecciones municipales, y defendió que el equipo de gobierno ha impulsado una etapa marcada por "la gestión", la ejecución de obras y la toma de "decisiones valientes" para desbloquear proyectos que llevaban años paralizados. Pons, que gobierna en minoría, destacó la capacidad de alcanzar acuerdos con el resto de grupos políticos para sacar adelante las principales iniciativas municipales.

Uno de los asuntos que ha centrado buena parte de la entrevista fue el acceso a la vivienda, que Pons calificó como uno de los principales problemas de la ciudad. En este sentido, recordó que durante anteriores mandatos se entregaron más de 80 viviendas públicas y aseguró que la actual legislatura ha estado orientada a planificar e iniciar nuevos proyectos que permitirán ampliar el parque residencial en los próximos años.

Entre las actuaciones más relevantes destacó la compra del solar de Catisa, una operación que definió como la más importante del mandato en materia de vivienda. Aunque reconoció que sus efectos no serán inmediatos, explicó que el objetivo es desarrollar una promoción de vivienda pública con aparcamientos una vez el Ayuntamiento complete la adquisición del terreno y lo ceda al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). Mientras tanto, el espacio continuará utilizándose como aparcamiento provisional.

El alcalde también anunció que el Ministerio construirá 45 viviendas y un aparcamiento en el carrer Vassallo, un proyecto cuyo estudio de detalle ya ha sido aprobado y que recibirá la licencia municipal en las próximas semanas. A ello se suma la cesión de dos solares al Ibavi para nuevas promociones y la agilización de las licencias urbanísticas para facilitar la construcción de edificios plurifamiliares. Además, recordó que el decreto autonómico que permite transformar locales comerciales en viviendas ya puede aplicarse en buena parte de Maó.

Durante la entrevista, Pons también aborda la gestión del agua, una cuestión que calificó de "tensa" en plena temporada estival debido al incremento constante del consumo. El alcalde defendió la necesidad de priorizar el abastecimiento doméstico, avanzar en la puesta en marcha de las plantas desnitrificadoras y penalizar los consumos excesivos para garantizar la sostenibilidad del acuífero.

En materia de residuos, el alcalde hace un balance positivo de la implantación del sistema de recogida puerta a puerta al asegurar que las zonas donde ya funciona han pasado de registrar un 25 % de recogida selectiva a alcanzar el 75 %. No obstante, reconoció que todavía persisten comportamientos incívicos y anunció nuevas medidas para facilitar el depósito de residuos especiales.

Escuche la entrevista completa aquí