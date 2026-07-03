Un incendio forestal en Biniancolla moviliza un amplio dispositivo

Un incendio forestal declarado este viernes por la tarde en la zona de Biniancolla ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de extinción en una jornada marcada por el riesgo extremo de incendios debido a la fuerte tramontana y la sequía.

El aviso se recibió a las 15.45 horas y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural clasificó inicialmente el fuego con un nivel de gravedad potencial 0, al no representar, en principio, un riesgo para la población ni para infraestructuras de importancia.

Hasta el lugar se desplazaron tres medios aéreos, un vehículo autobomba, 16 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente, que trabajaron de forma coordinada para estabilizar el incendio y evitar su propagación hacia las zonas urbanizadas próximas.

Las labores de extinción se han visto condicionadas por las adversas condiciones meteorológicas. En el momento en que se originó el incendio se registraban 28 grados de temperatura, una humedad relativa del 45 % y rachas de tramontana de hasta 70 kilómetros por hora, circunstancias que elevaban el peligro de propagación del fuego.

Como medida preventiva, se cortó al tráfico la carretera de Biniancolla para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y se interrumpió temporalmente el suministro eléctrico en la urbanización próxima por la presencia de una torre eléctrica en la zona.