El Teatro Principal de Maó abre sus puertas para descubrir casi 200 años de historia

El Teatro Principal de Maó invita este verano a residentes y visitantes a descubrir los secretos del teatro de ópera en activo más antiguo de España a través de sus visitas guiadas. El recorrido permite conocer la historia, la arquitectura y las curiosidades de un edificio que se ha convertido en uno de los grandes referentes culturales de Menorca.

La visita comienza en el exterior del edificio, junto a la escultura "Talia", obra del artista Matías Ketglas, instalada tras la reforma integral del teatro realizada entre 1996 y 2001. La figura representa la unión de la comedia y la tragedia mediante dos máscaras y se ha convertido en uno de los símbolos del teatro.

En el interior, los visitantes descubren la singular construcción del teatro, levantado en apenas seis meses gracias a la colaboración de los menorquines. La combinación de madera, piedra y hierro en su estructura explica tanto su resistencia como la excelente acústica que conserva desde su inauguración.

El recorrido también incluye dos de sus elementos patrimoniales más destacados: los históricos telones del siglo XIX y la Sala de la Reina, creada con motivo de la visita de la reina Isabel II en 1860. Este espacio, restaurado recientemente, mantiene un techo elaborado en papel maché bañado en oro, una de las curiosidades más sorprendentes del edificio.

La visita finaliza en el histórico gallinero, donde todavía se conservan las vigas originales del teatro. En una de ellas puede leerse la fecha de 1829, año de inauguración del edificio, que se acerca ya a sus 200 años de historia.

Durante los meses de julio y agosto, las visitas guiadas se realizan en varios idiomas y tienen una duración aproximada de una hora. Además, el Teatro Principal ofrece visitas libres para quienes prefieran recorrer el edificio a su propio ritmo. Las entradas pueden adquirirse tanto en taquilla como a través de la página web del teatro.

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