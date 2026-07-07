Los funcionarios de prisiones de Menorca se beneficiarán del nuevo plus de insularidad

Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias destinados en el Centro Penitenciario de Menorca se encuentran entre los más de 11.000 empleados de la Administración General del Estado en Baleares que se beneficiarán del nuevo acuerdo para actualizar el plus de insularidad.

El acuerdo, alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, supone una mejora histórica de este complemento, con el objetivo de compensar el mayor coste de vida y las dificultades derivadas de la insularidad. En el caso de Menorca, al tratarse de un territorio de doble insularidad, el incremento será uno de los más importantes de todo el archipiélago.

Las nuevas cuantías del complemento oscilarán, según el grupo profesional, entre 263,17 y 697,60 euros mensuales, lo que representa un aumento muy significativo respecto a las cantidades que se percibían hasta ahora.

Para el colectivo de funcionarios de prisiones, esta medida busca mejorar el atractivo de los destinos en Baleares, facilitar la cobertura de vacantes y favorecer la permanencia de los empleados públicos en las islas, un problema que en los últimos años ha afectado especialmente al Centro Penitenciario de Menorca debido al elevado coste de la vivienda y de la vida cotidiana.

La actualización del plus de insularidad responde a una reivindicación histórica de los empleados públicos destinados en Baleares.