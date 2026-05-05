Sant Tomàs inicia la temporada sin accesos adaptados a la playa

La playa de Sant Tomàs, en el municipio menorquín de Es Migjorn Gran, ha comenzado la temporada turística sin rampas de acceso operativas para personas con movilidad reducida. De las tres pasarelas existentes, dos permanecen cerradas por su mal estado y la tercera aún no ha sido reparada, lo que impide un acceso seguro a la playa.

El director de Medio Ambiente del municipio, Antonio Borràs, ha expresado su preocupación ante una situación que, asegura, ya había sido advertida a las autoridades competentes. “Estas reparaciones deberían estar hechas desde hace tiempo. No son complejas, son trabajos de mantenimiento”, ha señalado en una entrevista a 'Más de Uno Menorca'

Según explica Borràs, la responsabilidad del mantenimiento de estas infraestructuras recae en la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central. A pesar de varias reuniones mantenidas en los últimos meses, en las que se prometió una actuación mediante licitación para toda Menorca, las intervenciones aún no se han materializado.

La situación coincide con el inicio de la temporada turística, que comenzó oficialmente el 1 de mayo. En apenas unas semanas, la ocupación hotelera en la zona alcanzará entre el 70% y el 80%, lo que incrementa la preocupación tanto del consistorio como de empresarios turísticos. “Los visitantes llegan con la expectativa de poder acceder a la playa en condiciones, y ahora mismo no es posible para todos”, ha lamentado el responsable municipal.

El deterioro de las pasarelas se atribuye principalmente a los temporales marítimos, especialmente los procedentes del sur, que afectan de forma recurrente a esta zona costera. No obstante, desde el ayuntamiento insisten en que estos daños son habituales y previsibles, por lo que deberían ser abordados con mayor rapidez y planificación.

Además de las rampas, también se han visto afectados elementos de protección del sistema dunar, que igualmente siguen pendientes de reparación.

Desde el consistorio reclaman una actuación urgente por parte de Costas para garantizar el derecho de acceso a la playa en condiciones de seguridad y accesibilidad. Mientras tanto, continúan recibiendo quejas de vecinos, turistas y empresas del sector, sin poder ofrecer una solución directa al tratarse de una competencia estatal.

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