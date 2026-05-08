VIVIENDA

El Consell de Menorca comprará viviendas ya construidas para ampliar el parque público de alquiler social

Lo anuncia después de que ayer el Govern anunciará, tras la conferencia de presidentes, mejoras en las ayudas a la vivienda

Onda Cero Menorca

Menorca |

Adolfo Vilafranca en la conferencia de presidentes
Adolfo Vilafranca en la conferencia de presidentes | CIME

La administración local por primera vez adquirirá edificios y pisos ya construidos para destinarlos directamente a vivienda social y asequible.

Próximamente se abrirá una convocatoria pública dirigida a propietarios de bloques de pisos o edificios plurifamiliares interesados en vender sus inmuebles al Consell.

La medida se suma a otras actuaciones impulsadas durante los últimos dos años, entre ellas una inversión de tres millones de euros para la compra de suelo destinado a promociones del IBAVI O la retirada de más de 1.500 plazas turísticas para destinarlas a alquiler.

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