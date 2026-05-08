El Consell de Menorca comprará viviendas ya construidas para ampliar el parque público de alquiler social

La administración local por primera vez adquirirá edificios y pisos ya construidos para destinarlos directamente a vivienda social y asequible.

Próximamente se abrirá una convocatoria pública dirigida a propietarios de bloques de pisos o edificios plurifamiliares interesados en vender sus inmuebles al Consell.

La medida se suma a otras actuaciones impulsadas durante los últimos dos años, entre ellas una inversión de tres millones de euros para la compra de suelo destinado a promociones del IBAVI O la retirada de más de 1.500 plazas turísticas para destinarlas a alquiler.