Menorca crea una Oficina Insular de Vivienda para asesorar a ciudadanos y propietarios

El Consell Insular de Menorca ha presentado este martes la nueva Oficina Insular de Vivienda, un servicio permanente de asesoramiento jurídico y social destinado a atender a ciudadanos con problemas relacionados con el acceso a la vivienda, alquileres, hipotecas, ayudas públicas o situaciones de vulnerabilidad.

La oficina, que trabajará en coordinación con el IBAVI, nace con vocación de continuidad y será gestionada por una empresa especializada.

La nueva oficina ofrecerá información sobre contratos de alquiler, hipotecas, subvenciones públicas y programas de vivienda, tanto a inquilinos como a propietarios. También dará apoyo en casos de desahucio, impagos u ocupación, según explicaron los responsables del servicio.

El servicio será gestionado por La Factoría, empresa especializada en gestión de vivienda pública y programas sociales, que administra más de 70.000 viviendas en toda España.

Las administraciones implicadas subrayaron que esta iniciativa pretende centralizar la atención en materia de vivienda y facilitar a los ciudadanos un único punto de referencia para resolver dudas o acceder a recursos y ayudas disponibles.