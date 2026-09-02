PP y Vox llaman a acudir a las concentraciones por Ceuta mientras la oposición las tacha de "instrumentalizadas"

Los partidos se han posicionado de esta manera en las sucesivas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces, ante las concentraciones que se han convocado para este miércoles frente a los consistorios, además de criticar mayoritariamente la gestión de esta crisis migratoria por parte del Gobierno central, a excepción del PSIB.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha calificado la entrada de migrantes en Ceuta del pasado mes de julio como "invasión", ante la "inoperancia, falta de previsión y reacción" del Gobierno. Igualmente, ha pedido saber si el Ejecutivo ha tenido algún tipo de connivencia con Marruecos.

Por eso, ha insistido en que esta tarde se tratará demostrar que "Ceuta no está sola" y que esto "puede llegar a pasar en Baleares", ya que, a su juicio, hay una ruta migratoria "consolidada" desde el norte de Argelia hacia el archipiélago.

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha censurado que el PP, de forma "unilateral", haya decidido llamar a estas protestas desde la FEMP, que ha afirmado que es "un instrumento para sus intereses".

En ese sentido, ha destacado que las dos principales asociaciones de vecinos de la ciudad autónoma no participarán de las manifestaciones porque "no quieren ser politizados para hacerle el juego al PP".

Consultado por si cabría algún tipo de autocrítica a la gestión del Gobierno, el diputado ha añadido que "entienden" la situación en Ceuta y ha aludido a la negativa del Govern para acoger a 20 menores no acompañados al alegar que "los servicios públicos están colapsados".

Aún así, ha pedido al PP que haga una "revisión de conciencia" antes de "rasgarse las vestiduras" y utilice a Ceuta para "una estrategia partidista".

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, también ha usado las mismas palabras que su homólogo 'popular' al mantener que "España sufre una invasión por parte de Marruecos" en el marco de una "guerra híbrida".

Desde su punto de vista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría entregado Ceuta a Marruecos, ante lo que ha pedido "salir en masa a la calle" para demostrar a los ceutíes que "no están solos".

La parlamentaria ha aseverado que el Ejecutivo "sabía lo que iba a ocurrir" y "no hizo nada para impedirlo", al tiempo que ha criticado que se destinen más recursos a una "migración ilegal" que se "niega a frenar", para lo que ha puesto el caso de Formentera.

En MÉS per Mallorca, el portavoz parlamentario, Lluís Apesteguia, ha comentado que no le ha llegado el argumento por el que se han convocado estas concentraciones y ha pedido que la FEMP deje de ser "un juguete" que usen PP y PSOE para pasar a ser un organismo que defiendan los municipios.

No obstante, ha admitido que el Gobierno central ha reaccionado "tarde" y "mal", por lo que su respuesta habría "alimentado a la extrema derecha". Por estos motivos, ha reclamado a las instituciones que "garanticen los derechos de las personas".

Igualmente, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha afirmado que las concentraciones responden a una "instrumentación" del PP y ha mencionado el "ridículo" de la flotilla que acudió a la ciudad autónoma que "no ayudó en nada".

Asimismo, ha calificado la situación como "dramática" y ha planteado que el Gobierno "no ha estado a altura", por lo que ha mostrado su solidaridad con los ceutíes y los menores "desamparados".

Por otro lado, ha criticado la postura de los presidentes autonómicos del PP que se habrían negado a la acogida de migrantes en sus territorios, a los que ha achacado que, pese a la "propaganda y banderas", no promuevan "ninguna actuación para ayudar a los ciudadanos".

El diputado de Unidas Podemos, José María García, también ha rechazado participar en las concentraciones por estar "manipuladas" y "mal dirigidas", por un PP que, a su modo de ver, "se equivoca y se acerca a la ultraderecha y Vox".

Al mismo tiempo, ha remarcado de Ceuta y Melilla son ciudades españolas y la entrada de migrantes en un territorio tan "limitado" habría supuesto un "auténtico desastre", por lo que ha pedido el traslado de los menores y adultos península para ofrecer un "trato justo".