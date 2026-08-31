Jaime Martínez en Onda Cero: "Me pareció vergonzosa la actuación del calesero; en Palma, en ningún caso puede pasar"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha calificado de "vergonzosa" la actuación del conductor de una calesa que protagonizó un enfrentamiento con una turista en Palma y que posteriormente se hizo viral en redes sociales. El Ayuntamiento ha abierto un expediente municipal por los hechos y Martínez asegura que, tras conocer las imágenes, pidió comprobar inmediatamente si se había iniciado el procedimiento.

"Me pareció vergonzosa la actuación de esta persona. En Palma, en ningún caso puede pasar." El alcalde ha asegurado además que, si jurídicamente es posible, el conductor debería ser sancionado por su comportamiento. "Si veo estas imágenes, es que no tengo duda de que debe ser sancionado."

Martínez ha aprovechado la entrevista en 'Más de Uno Mallorca' para confirmar, además, que el Ayuntamiento mantiene su decisión de sustituir las calesas de caballos por calesas eléctricas. Según ha explicado, se está trabajando con el sector y con el área municipal de Movilidad para ejecutar el cambio "en el menor tiempo posible".

El primer edil de la capital balear considera que el episodio ha proyectado una imagen negativa de Palma y ha querido trasladar, en nombre de la ciudad, sus disculpas por lo ocurrido. "Es una imagen y una actitud que no puede tener nadie con nadie."

Palma se solidariza con Ceuta

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista ha sido la concentración convocada este miércoles, 2 de septiembre, a las ocho de la tarde en la Plaza de Cort, en apoyo a Ceuta. La iniciativa se enmarca en el llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los ayuntamientos españoles.

Martínez ha defendido que Palma debe participar en este gesto de solidaridad y ha rechazado que se trate de una movilización partidista. "Palma es solidaria y se pone en situación. Creo que esa presencia es necesaria."

El alcalde ha criticado, además, la actuación del Gobierno central ante la situación que atraviesa Ceuta y ha reclamado una respuesta ante lo que considera una falta de recursos y de política migratoria. "El Gobierno de España, el Partido Socialista, no ha tomado las medidas necesarias en la ciudad autónoma de Ceuta. No ha destinado los recursos necesarios." Martínez ha asegurado que su principal preocupación en este momento no es el posible rédito electoral de la situación, sino los ciudadanos de Ceuta y la defensa de la integridad territorial.

Sin reducción general de plazas turísticas

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha pronunciado sobre el debate sobre el decrecimiento turístico y tras las recientes movilizaciones que reclaman reducir la presión turística y demográfica en las islas. Martínez rechaza una reducción general de plazas, sino una selectiva, y defiende continuar avanzando hacia un modelo basado en la calidad, el valor añadido y el control de los visitantes. "Hemos de seguir en la senda donde estamos, que es en la senda del valor añadido, de la calidad y del control del que nos visita, consiguiendo ese equilibrio entre residente y visitante."

Sin embargo, el alcalde de Palma ha recordado que él mismo defendió años atrás la eliminación de determinadas plazas turísticas. La clave, ha explicado, está en qué plazas se eliminan y qué uso se les da posteriormente. "No se puede decir que hay que eliminar plazas turísticas; hay que decir cómo y cuáles."

Martínez apuesta por retirar del mercado las plazas que considera de menor calidad o que no aportan valor y destinarlas a otros usos. "¿Cuáles? Las que no aportan valor, las de baja calidad." Entre las alternativas plantea reconvertirlas en vivienda, equipamientos o zonas verdes, una fórmula que, a su juicio, permite actuar sobre la presión turística sin apostar por un decrecimiento general de la actividad.

Jaime Martínez considera que tanto el Govern como el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma están ya avanzando en esa dirección y reivindica que el objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes.