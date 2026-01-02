¿Quieres saber qué tiempo hará el día de Reyes en Baleares?

Este fin de semana llega una masa de aire frío ártico a Mallorca, por lo que la Aemet avisa de una importante bajada de las temperaturas y posibilidad de nevadas. De hecho, la primera nevada del año podría caer a partir de este domingo, 4 de enero, en la Serra de Tramuntana, según ha avisado en los micrófonos de Onda Cero la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero.

El cambio de tiempo llegará para la llegada de los Reyes Magos, cuya víspera será "muy fría y desapacible", debido al viento y la posibilidad de precipitaciones, según Guerrero. La previsión apunta a que el episodio invernal se notará con más claridad el lunes, 5 de enero, cuando la cota de nieve podría bajar por la tarde o noche hasta alrededor de los 500 metros.

La Aemet insiste en que aún es pronto para concretar con exactitud esa cota, que puede variar según la intensidad de la precipitación, pero sí avisa de la llegada del frío que vendrá "para quedarse" hasta mediados de la semana próxima.