La Aemet prevé cielo despejado y temperaturas bajas esta Nochevieja en Palma

Este fin de año no habrá alertas meteorológicas, sino más bien estabilidad y ambiente fresco, según la Aemet

Agencias | Europa Press

Mallorca |

Reloj 'En Figuera' en la fachada de Cort
Reloj 'En Figuera' en la fachada de Cort | Cort

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el cielo sea poco nuboso y sin lluvias este 31 de diciembre en Palma, cuando las temperaturas bajarán hasta los 5 y 7 grados durante la noche. Así lo recoge la previsión para Nochevieja en la capital balear realizada este martes por la Aemet, que señala que el cielo será nuboso durante el día pero que se irá despejando por la noche. La probabilidad de que llueva, de forma débil y ocasional, es del 10 por ciento.

En cuanto a las temperaturas, se esperan 15 grados en las horas centrales del día, aunque los termómetros bajarán progresivamente durante la tarde y la noche hasta los 5 y 7 grados a medianoche. Igualmente, la Aemet prevé un inicio de año con predominio de cielo poco nuboso en Palma y sin precipitaciones. Las temperaturas descenderán durante la madrugada hasta los 3 y 5 grados y subirán hasta los 15 grados durante el día 1 de enero.

Ambos días el viento será del norte con intensidad floja o en calma, de entre cero y diez kilómetros por hora.

