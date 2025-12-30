26 vecinos siguen sin poder volver a casa tras el incendio de Sa Coma

Veintiséis vecinos de Sant Llorenç des Cardassar siguen sin poder regresar a sus hogares tras el incendio que devastó un edificio en la calle Ficus de Sa Coma el pasado sábado. El alcalde, Jaume Soler, ha explicado en Onda Cero que estas personas, distribuidas en nueve núcleos familiares,están alojadas en apartamentos turísticos financiados por el Consistorio, que asume todos los gastos hasta el viernes, 2 de enero.

"Todo el sistema, tanto eléctrico como de saneamiento como de agua, se encuentra totalmente destruido", ha detallado Soler, quien ha insistido en que aunque el edificio ha sido apuntalado por seguridad, las condiciones de habitabilidad son "muy complicadas". El alcalde ha precisado que de los 26 afectados, aproximadamente 15 ya han conseguido reubicarse con familiares o amigos, reduciendo la presión sobre la alternativa municipal.

A partir del viernes, los afectados deberán gestionar su situación a través de los seguros de sus viviendas o de la administración de la finca, según ha señalado Soler. La Guardia Civil continúa investigando las causas del incendio, que se originó en un vehículo híbrido estacionado en el aparcamiento subterráneo del complejo.