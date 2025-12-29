Los evacuados de Sa Coma realojados en apartamentos turísticos

Las 25 personas evacuadas el sábado por el incendio en el parking subterráneo de un edificio de apartamentos en Sa Coma han sido finalmente realojadas por el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar en apartamentos turísticos del complejo BJ Europa, situados en la calle Dàlia del mismo núcleo urbano.

En un primer momento, estas personas fueron trasladadas a la sala polivalente del polideportivo municipal de Sa Coma el mismo sábado. Sin embargo, ese mismo día sobre las 20.30 horas, el consistorio contactó con los propietarios de los apartamentos turísticos y procedió al realojamiento definitivo.

Según han informado fuentes consistoriales, se han habilitado 11 apartamentos para 11 núcleos familiares, con previsión de que puedan permanecer allí hasta pasado Año Nuevo, al menos hasta el viernes 2 de enero. El edificio afectado permanece precintado al carecer de suministros básicos: no hay agua ni luz tras el incendio.

El incendio y sus consecuencias

El fuego se declaró sobre las 7.25 horas del sábado en un vehículo Toyota C-HR híbrido estacionado en el parking subterráneo común a dos bloques de apartamentos en la calle Ficus de Sa Coma. El bloque más afectado, formado por cuatro escaleras con diez viviendas cada una —un total de 40 viviendas— fue completamente desalojado. El otro bloque, más pequeño, con aproximadamente 30 viviendas, apenas resultó afectado y sus vecinos pudieron regresar a sus casas el mismo sábado.

En total, unas 50 personas pasaron su primera noche fuera de casa: 25 en los apartamentos habilitados por el Ayuntamiento y la otra mitad en casas de familiares. Según el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, los evacuados no podrán regresar a sus viviendas hasta dentro de cuatro o cinco días debido a los daños estructurales registrados en el edificio más afectado. Todo el sótano se quemó y aún quedaban rescoldos dentro de las viviendas, por lo que el bloque y el parking permanecerán totalmente precintados hasta que acudan el arquitecto y aparejador del Ayuntamiento de Sant Llorenç.

Esta inspección técnica está prevista para este lunes 29 de diciembre a primera hora de la mañana.

Atención sanitaria

Un total de 23 personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo. De ellas, 19 fueron asistidas in situ y dadas de alta, mientras que cuatro fueron trasladadas al Hospital de Manacor en estado leve. Entre los intoxicados hubo dos agentes de Guardia Civil y cinco policías locales, que fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos e iniciar la evacuación.

El SAMU 061 activó el protocolo de Incidente por Múltiples Víctimas de nivel 2, desplegando una ambulancia de soporte vital avanzado, tres de soporte vital básico, un vehículo de intervención rápida, un delta jefe de guardia y un vehículo de logística.

En el dispositivo participaron 30 bomberos de los parques de Manacor, Alcúdia y Artà, que trabajaron en las tareas de extinción, control del humo y ventilación del edificio. También actuaron agentes de Guardia Civil y policías locales de Sant Llorenç des Cardassar y de Manacor.

El incendio fue controlado y extinguido el mismo sábado. Pasadas las 14.00 horas, los Bomberos retiraron el vehículo afectado al exterior como medida de precaución para evitar la reactivación del fuego.

Investigación en curso

La Guardia Civil continúa investigando las causas del incendio. El vehículo incendiado pertenece a una mujer víctima de maltrato, una de las 25 personas realojadas en los apartamentos BJ Europa. Un vecino declaró a los medios que días antes del incendio había observado la palabra "puta" escrita en el vehículo.

La Guardia Civil tiene previsto realizar una inspección exhaustiva del vehículo calcinado para determinar si el incendio pudo ser intencionado.