Prohens pide al Gobierno central que rebaje el IVA de los carburantes y de los alimentos básicos

La líder del Ejecutivo ha trasladado esta petición en el debate de las preguntas de control al Ejecutivo autonómico en el pleno del Parlament de este martes, después de que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas se haya referido a esta cuestión y haya criticado que casi la mitad del precio de la gasolina, "que no es un lujo", sean impuestos.

La portavoz de Vox ha lamentado que las familias tengan que "hacer cuentas" mientras el Gobierno central "hace negocio con su sufrimiento" y el sector primario "se muere y tiene que trabajar a pérdidas" y luchar contra la "competencia desleal" del producto que entra de Marruecos.

Prohens, por su parte, ha recordado que la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación está analizando las medidas que prevé tomar el Ejecutivo central para ver de qué manera se pueden complementar. En todo caso, ha recordado a Cañadas que su partido votó en contra de medidas pasadas tomadas en este sentido y le ha preguntado si rectificará.