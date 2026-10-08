Policía Nacional celebra su patrón con un acto en Palma y destaca los "buenos datos" a pesar del "difícil contexto"

La Policía Nacional ha celebrado este miércoles el Día de su patrón --Día de los Ángeles Custodios-- en un acto institucional en La Misericòrdia, en Palma, en el que el jefe superior del cuerpo en Baleares, José Antonio Puebla, ha destacado los "buenos datos" a pesar del "difícil contexto".

El acto ha estado presidido por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el jefe superior de la Policía Nacional en las Islas, quien ha asegurado que la "obsesión" del cuerpo "siempre será apostar por unas Islas más seguras".

Puebla, que tomó posesión como jefe superior del cuerpo el pasado mayo, ha puesto en valor la labor diaria de la Policía Nacional, repasando las actuaciones y logros más relevantes del año, el último, esta semana con la operación contra el narcotráfico en Mallorca.

"Sin caer en la autocomplacencia, estamos muy satisfechos pese al difícil contexto de que actualmente contamos con unos buenos datos acumulados anuales", ha sostenido, a la vez que ha señalado que el nuevo Grupo de Hurtos arroja "resultados magníficos".

El mando policial ha señalado que "los violentos no pueden estar en una sociedad moderna como es la balear, no pueden tener apoyo alguno".

También ha resaltado los "altísimos niveles de eficiencia" del Grupo de Homicidios y Atracos, así como de las comisarías de distrito. En lo que va de año, ha apuntado, se ha detenido a 7.000 personas por actividades criminales.

En cuanto a la inmigración irregular, Puebla ha indicado que las condiciones son "difíciles", especialmente en Eivissa y Formentera, poniendo en valor la labor humanitaria de los efectivos y la labor "esencial" de las entidades asistenciales y de los servicios de los Consells insulares.

Los retos del archipiélago, entre los que ha mencionado la migración, la alta ocupación turística, el aumento de la población, el crimen organizado o los delitos tecnológicos, han requerido un aumento de agentes. Actualmente, el cuerpo supera los 2.000 efectivos.

Precisamente, sobre este aspecto se ha pronunciado también el delegado del Gobierno en Baleares, quien ha resaltado que el incremento de agentes ha contribuido a que la temporada de verano se haya desarrollado sin incidencias graves.

Rodríguez ha hecho un discurso de agradecimiento a la labor policial, subrayando que los agentes "contribuyen de manera muy importante al mantenimiento del estado de derecho".

El delegado ha felicitado especialmente al jefe superior por su primera celebración del patrón de la Policía Nacional al frente del cuerpo en las Islas, y ha recordado también al anterior jefe superior José Luís Santafé.

Durante su parlamento, ha reconocido la labor especializada de la Policía Nacional en nuevos ámbitos de actuación, como los delitos relacionados con el entorno tecnológico y la cibercriminalidad. "Habéis sido capaces de superar estos nuevos retos con profesionalidad", ha añadido.

También se ha referido a la labor del cuerpo en migración irregular y la investigación de la violencia de género, afirmando que su trabajo "es indispensable porque, a pesar del volumen y la variedad de recursos desplegados por las administraciones, la violencia contra las mujeres sigue siendo, por desgracia, una herida abierta en la sociedad".

Tras casi tres años en el cargo, Rodríguez ha expresado su agradecimiento hacia los mandos policiales, concluyendo con un llamamiento a la construcción conjunta de "una sociedad libre, segura y plena de derechos para todos y para todas".

Durante el acto se han impuesto 40 Medallas al Mérito Policial con Distintivo Blanco a 40 agentes de la Policía Nacional en Palma. Igualmente, se ha condecorado a cuatro policías jubilados.

Asimismo, se han entregado diez medallas blancas a diez personas por su colaboración con la Policía Nacional. Entre estos estaba el magistrado juez Antoni Garcias; tres guardias civiles que participaron en la Operación Enroque Bal-Manso; la traductora Sania Laaroussi; el detective Juan Carlos Cabanach; la directora de Instituciones Penitenciarias en Palma, Trinidad Gómez; el jefe de Litoral de la Policía Local de Palma, Juan Ginard; el coronel, exjefe del Sector Aéreo, Carlos Montemayor de Palomar y a la fiscal delegada contra la Violencia sobre la mujer, María Concepción Ariño.

El jefe superior ha destacado que "la humanidad, actitud, talento y saber hacer" de los condecorados es "el capital más preciado" que tiene la Policía Nacional.