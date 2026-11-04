El paro sube en octubre en Baleares un 6,94% y el número de desempleados roza los 30.000

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.058 personas en octubre en Baleares en relación al mes anterior (+11,52%) y lo hizo igualmente en 1.920 personas en relación al décimo mes del año pasado (+6,94%) y se sitúa en los 29.605 parados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En octubre, los sectores con más parados son Servicios (21.031 con 2.510 más que en septiembre), Construcción (3.447 con 16 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (319 y 20 más) e Industria (1.286 y 92 parados más).

En cuanto a sexos, de los 29.605 desempleados registrados en octubre, 16.336 son mujeres y 13.269, hombres.

El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 4.634 personas de los cuales 2.513 son hombres y 2.121 son mujeres.

En el décimo mes del año, el paro entre los extranjeros en Baleares se situó en 8.525 personas tras subir un 29,80% respecto a agosto y un 41,78% en comparación con el año anterior.

En octubre se registraron 29.164 contratos en Baleares, un 3,79% más que el año anterior. De todos ellos, 18.275 fueron contratos indefinidos y 10.889, contratos temporales.

Datos de afiliación

Baleares ha registrado en septiembre 650.876 afiliados a la Seguridad Social, 32.405 más respecto al mismo mes de 2025 y un 5,24% más, aunque respecto al mes anterior, el archipiélago pierde 31.610 afiliados, un -4,63%, según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 538.413 cotizantes, de los cuales 9.998 están registrados como trabajadores del hogar y 2.692 como trabajadores agrarios.

Además, hay 109.483 personas inscritas en el régimen de autónomos y 2.981 en el de trabajadores del mar.

En el décimo mes del año, había en Baleares 77 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los cuales 38 son mujeres y 39 son hombres.