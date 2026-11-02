«Hemos venido a ver qué pasa, pero no sabemos ni por qué se manifiestan»: hablan los jóvenes de la concentración de Palma

Onda Cero Mallorca ha hablado con varios de los asistentes que se reunieron en la plaza de España de Palma el viernes, 30 de octubre, convocados por Blocus. Muchos eran menores de edad y reconocían haberse enterado por TikTok, Instagram o WhatsApp, sin conocer el motivo de la convocatoria ni identificar a la plataforma.

«Hemos venido a ver qué pasa». Esa era una de las respuestas más repetidas entre los jóvenes que se concentraron el viernes en Palma, en una convocatoria vinculada a Blocus, pero sin ser oficial. Entre los asistentes, grupos de amigos de entre 13 y 16 años, y también adultos. Al preguntarles por el motivo de la concentración, algunos apuntaban a cuestiones que no tenían relación con la convocatoria de ese viernes.

El desconcierto por la convocatoria se hace patente con el testimonio uno de los menores de edad, quien aseguraba que se sumaría a una manifestación para «luchar por los derechos de las mujeres» porque se considera feminista; otro hablaba de los problemas con las normas de su colegio y contra los profesores. Sin embargo, cuando se les preguntaba quién había convocado la concentración o qué era Blocus, no sabían responder.

Las redes sociales son su principal fuente de información. «Por Instagram, por WhatsApp, por todo, historias», explicaba uno de los adolescentes. Otros aseguraban haber visto vídeos sobre los incidentes registrados en Barcelona y Bilbao, aunque tampoco conocían el origen de las protestas.

«Me he enterado por TikTok, pero no sé ni por qué»

La misma falta de información aparecía entre otros jóvenes de 17 y 18 años que se encontraron con la concentración mientras paseaban por el centro. «Yo la verdad me enteré por lo de Blocus, que en redes sociales sale, pero no sé ni por qué es ni nada», explicaba uno de ellos. Su compañero ni siquiera sabía que había una convocatoria en Palma: habían bajado con unos amigos, vieron la multitud, las cámaras y los discursos y se acercaron para averiguar qué estaba pasando.

También había jóvenes de veintitantos años que acudían atraídos por la expectación. Un grupo de amigos de unos 23 años aseguraba haber conocido la convocatoria a través de las redes sociales. Sus opiniones sobre la acampada y las reivindicaciones por la vivienda eran muy críticas, aunque coincidían en rechazar los saqueos y los actos vandálicos contra los comercios. «A los negocios de la gente que se gana el sueldo honradamente, eso es una vergüenza», afirmaba uno de ellos.

Otros adolescentes reconocían que habían acudido para observar lo que sucedía, incluso esperando que hubiera algún incidente. Un chico de 15 años explicaba que había visto en TikTok mensajes sobre posibles robos y que había ido «a ver lo que pasa». Preguntado por si participaría en posibles disturbios o saqueos, respondía: «No, ahí no. No nos atrevemos hasta ahí».

La preocupación de los comerciantes

La concentración también tuvo consecuencias para los negocios del entorno. Una trabajadora de un comercio de cosmética explicaba a Onda Cero Mallorca que habían adelantado el cierre después de que agentes de paisano les recomendaran bajar la persiana por precaución. «Nos han dicho que cerremos antes por el tema de la manifestación, porque no se sabía si se pondría bien o se pondría demasiado feo», relataba.

La empleada reconocía estar preocupada por la situación y por las posibles consecuencias para los establecimientos. Otro trabajador de la zona confirmaba que también había cerrado a las siete de la tarde, aunque en su caso no había recibido instrucciones directas.

Entre las conversaciones recogidas durante la tarde del viernes, rodeados de agentes de la Policía Nacional y Local, se repetía una idea: muchos habían acudido por lo que habían visto en redes, por curiosidad o para comprobar qué sucedía, pero sin tener claro el motivo de la convocatoria. Una escena que dejó en la plaza de España muchas preguntas sobre la movilización y sobre el papel de las redes sociales a la hora de atraer a jóvenes a concentraciones cuyo origen y reivindicaciones, en algunos casos, desconocían.

El balance del viernes, según la Policía Nacional

El dispositivo policial del viernes y en la noche de Halloween en Palma evitó incidentes y disturbios. Solo el sábado, según la Policía Nacional, hubo 112 personas identificadas, fueron levantadas un total de 23 actas por distintas infracciones, drogas tenencia de armas o de piedras. La Policía también entregó a un menor a sus padres tras detectar que había cometido infracciones.

El sábado, 31 de octubre, en la segunda convocatoria de una manifestación por parte de la plataforma Blocus, se vivió una jornada bastante tranquila, después de los altercados el viernes, cuando la Policía tuvo que actuar para evitar peleas en la plaza de España entre los acompañados por la vivienda y grupos de 'ultra'.

Tras los incidentes de la protesta del viernes, 30 de octubre, en la plaza de España de Palma, el balance fue de nueve menores entregados a los padres por cometer infracciones y hubo 223 identificados. La presencia policial, que para el cuerpo fue todo un éxito, contribuyó así a garantizar la seguridad en el centro de la capital balear donde, pese a la inquietud generada por las amenazas del colectivo Blocus Mallorca, no hubo saqueos ni actos vandálicos.