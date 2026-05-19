Para el meteorólogo Agustí Jansà, los negacionistas del cambio climático tienen un discurso "interesado"

Baleares está sufriendo el cambio climático y las olas de calor irán a más. Es lo que admite el Doctor en Ciencias Físicas y Meteorólogo del Estado jubilado, Agustí Jansà, que este miércoles, 20 de mayo, ofrecerá en Palma una conferencia sobre el cambio climático: "tendencias y extremos".

Es una de las realidades que se debatirán este miércoles en el acto que organiza Palma XXI y la Academia del clima de Balears, bajo el nombre 'Canvi climàtic: Tendències i extrems', a cargo del meteorólogo Agustí Jansà, en conversación con el geógrafo Juanjo Suárez.

Según Jansà, que fue delegado de la Aemet en Baleares, nuestro archipiélago está sufriendo un desplazamiento de las temperaturas africanas hacia el norte, por lo que la aridez y las altas temperaturas comienzan a llegar a las Islas. Este miércoles desgranará las claves en el Estudi General Lul.lia de Palma a partir de las 18.00 horas.