Un mallorquín en Eurovisión 2026: "España tendría que haber participado y televisado el festival"

Pedro Fiol es el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de les Illes Balears AVIBA, pero también un gran "eurofan". Su faceta más "eurovisiva" fue descubierta este fin de semana tras su paso por Eurovisión 2026, ya que fue uno de los "afortunados" de poder asistir como público al evento celebrado en Viena.

Este mallorquín convertido en 'influencer' ha revolucionado las redes sociales con sus publicaciones, comentarios y vídeos durante las dos semifinales y final del festival de la música de Europa que este año ha boicoteado España junto a otros cuatro países de la Unión Europea. Aún así, Fiol asegura que nuestro país "tendría que haber participado" e incluso "televisado" Eurovisión 2026.

Hoy Fiol se presenta en calidad de "corresponsal" y gran seguidor de Eurovisión, además de analista musical y opinador. ¿Quieres saber su opinión cercana sobre el ganador de Eurovisión 2026 (Bulgaria) y la participación un año más de Israel? Lo escuchamos en esta entrevista concedida a Onda Cero Mallorca.