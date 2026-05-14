El emblemático mercadillo hippie de Las Dalias llega por primera vez a Mallorca.

El emblemático mercadillo hippie ibicenco de Las Dalias llegará por primera vez a Mallorca el próximo viernes 22 de mayo. El evento se celebrará hasta el domingo 24 en el recinto ferial Es Molí de Calvià, con cerca de 90 puestos, la participación de unos 200 expositores y entradas a partir de 8 euros.

La iniciativa, impulsada por el histórico mercado de Ibiza, ofrecerá durante tres días una amplia propuesta cultural y gastronómica, con zonas chill out, áreas infantiles, actividades holísticas y varios escenarios con actuaciones en directo, además del tradicional mercado artesanal.

El director del Grupo Trui, Miki Jaume, ha destacado que el evento acercará a Mallorca “la esencia de Las Dalias” y ha subrayado el carácter familiar y cultural de la cita.

Tras pasar por ciudades como Madrid y Ámsterdam, el popular mercado aterriza ahora en la isla vecina. El propietario de Las Dalias, Juanito Marí, ha recordado la historia del mercadillo fundado por su padre y su evolución hasta convertirse en un referente internacional de la cultura hippie y en uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Ibiza.

Además, la histórica fiesta Namasté celebrará el domingo 24 de mayo su 29 aniversario, reivindicando la esencia ibicenca con uno de los símbolos culturales más reconocibles del Mediterráneo.