Directora de Enfermería del hospital Son Llàtzer: “El hantavirus lo vemos con cautela y creemos que está plenamente controlado”

En el Día Internacional de la Enfermería, Onda Cero Mallorca ha conversado con Susana Sobrino, directora de Enfermería del Hospital Son Llàtzer, en una jornada que también ha servido para reivindicar el papel del colectivo y promover una maratón de donación de sangre vinculada a esta celebración.

Con 680 profesionales de enfermería en el área sanitaria que abarca Son Llàtzer y el Hospital Joan March, Sobrino ha puesto en valor una profesión “claramente feminizada”, pero cada vez más especializada y con mayor peso en la toma de decisiones dentro del sistema sanitario. “No tiene nada que ver dónde iniciamos nuestra carrera, sino las competencias que adquirimos después”, ha señalado, defendiendo la capacidad de las enfermeras para asumir puestos de dirección.

Durante la entrevista, la directora de Enfermería ha destacado el componente humano de la profesión como uno de sus pilares fundamentales. “El acompañamiento y la escucha forman parte de nuestras competencias y pueden mejorar la evolución de los pacientes”, ha afirmado. En este sentido, ha subrayado valores como “la equidad, la solidaridad y la profesionalidad” como esenciales en el día a día del colectivo.

Sobrino también ha abordado una de las preocupaciones crecientes en el ámbito sanitario: las agresiones a profesionales. “Desgraciadamente sí que vemos casos y es necesario proteger a los sanitarios”, ha advertido, al tiempo que ha explicado que se están impulsando medidas como formación en resolución de conflictos y apoyo psicológico para los trabajadores.

En cuanto a la actualidad sanitaria, la directora de Enfermería se ha referido al primer caso positivo de hantavirus detectado en España, llamando a la tranquilidad. “Lo estamos mirando con cautela, revisando protocolos como hacemos con otros virus, pero creemos que está plenamente controlado y no supone un problema para la sociedad en este momento”, ha explicado en el programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero.

La jornada ha estado marcada también por la solidaridad, con una maratón de donación de sangre organizado en el hospital. “Todos somos donantes y pacientes al mismo tiempo”, ha recordado Sobrino, animando a la ciudadanía a participar para garantizar las reservas necesarias. El objetivo es alcanzar las 100 bolsas de sangre antes de las ocho de la tarde de este martes, 12 de mayo.