Salud lanza un mensaje de tranquilidad ante el hantavirus en Baleares

Este lunes está convocado en Baleares el Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas para hacer un seguimiento de cómo se está desarrollando la alerta sanitaria por el hantavirus.

De momento, desde el Govern lanzan un mensaje de tranquilidad porque aseguran que "es un virus conocido" y no hay "ningún residente en Baleares" en el crucero donde se originó el brote, por lo que el riesgo de que haya algún caso en las islas "es muy bajo". Así lo ha defendido la consellera de Salud, Manuela García, este lunes en el Hospital de Son Espases, donde ha presentado la nueva ambulancia de transporte pediátrico.

Además, Manuela García ha explicado que la diferencia con el covid-19 es el desconocimiento con el que se abordó la pandemia, que estalló en marzo de 2020: "Del hantavirus sabemos los síntomas y cómo se transmite".