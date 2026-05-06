Los expertos de Baleares piden calma ante el brote de Hantavirus: "Estamos preparados"

Los expertos piden calma y aseguran que en Baleares estamos "preparados" ante el caso del crucero afectado por un brote de Hantavirus. Así lo ha asegurado este miércoles en 'Más de Uno Mallorca' el Jefe del Servicio de Epidemiología de Baleares, veterinario y miembro del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Ramón García, que ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos.

Preguntado por si en Baleares deberíamos estar preocupados, García ha asegurado que "las situaciones de alerta son cuestiones que gestionamos de forma habitual". Además, ha explicado que hay protocolos y que se practican simulacros "para prepararnos frente a posibles amenazas".

Además, ha explicado que, aunque la información sobre el origen no es "tremendamente" precisa, se presume que fue fuera del barco. También ha insistido en que la situación está "controlada". En este sentido, ha asegurado que el Ministerio mantiene informados a los servicios autonómicos y que "dentro del barco no hay ninguna persona residente en Baleares".

Según García, no es un virus desconocido, sino que está presente en el norte de Europa, aunque las variantes de Asia y Sudamérica van asociadas a neumonías graves, por lo que la tasa de mortalidad alcanza el 32%.

Todo ello después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, haya pasado por los micrófonos de 'Más de Uno', con Carlos Alsina, donde ha rechazado la llegada del crucero afectado por hantavirus a Canarias y ha criticado que el Gobierno no le haya informado. Precisamente, en las últimas horas se ha confirmado que la embarcación se dirigirá a Canarias para, desde allí, evacuar a sus pasajeros a sus países de origen.