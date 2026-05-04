El sector inmobiliario prevé nuevas subidas del precio de la vivienda en Baleares por la falta de oferta

Los precios de la vivienda en Baleares continuarán al alza en los próximos meses. Así lo asegura el presidente de la Agrupación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, Daniel Arenas, quien atribuye esta tendencia a la falta de oferta tanto en el mercado de compra como en el de alquiler, así como al incremento de los costes de construcción.

En una entrevista concedida al programa Más de Uno Mallorca de Onda Cero, Arenas ha señalado que el contexto internacional tampoco ayuda a contener los precios. “Es complicado que se reduzcan los precios… los costes de construcción van a seguir subiendo y, mientras no haya oferta, los precios no van a bajar”, ha afirmado.

El representante del sector ha explicado que el problema de acceso a la vivienda en las islas es estructural y viene de lejos, marcado por la falta de planificación urbanística y la escasez de suelo disponible. “Si no hay suelo, ¿dónde construyes vivienda? El poco que hay está a precios desorbitados, y ahí arranca todo el problema”, ha indicado.

Arenas también ha advertido de que los plazos administrativos agravan la situación. “Hay ayuntamientos donde una licencia puede tardar tres o cuatro años, y ese coste al final se repercute en el precio final de la vivienda”, ha apuntado.

En relación con las medidas para intervenir el mercado, el presidente de la agrupación se ha mostrado crítico con la limitación de precios del alquiler. “Intervenir en el mercado libre no sabes las consecuencias que puede tener. En Cataluña, por ejemplo, ha provocado que muchas viviendas se retiren del alquiler”, ha asegurado.

Como alternativa, el sector apuesta por incrementar la oferta como principal solución. “Es que hace falta vivienda. Todos los suelos urbanizables que se puedan desarrollar deben ponerse en marcha para construir más”, ha defendido Arenas.

Además, ha subrayado la necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios para incentivar que saquen sus viviendas al mercado del alquiler. “Muchos propietarios no alquilan por miedo a impagos. Si no hay seguridad, preferirán mantener la vivienda vacía”, ha concluido.

Con este escenario, el sector coincide en que, sin un aumento significativo del parque de viviendas, el acceso a la vivienda seguirá siendo uno de los principales desafíos en Baleares.