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Un accidente múltiple en la autovía de Palma deja seis heridos leves y largas retenciones

La magnitud de la retención, que se ha extendido hasta la autopista de Inca, era tal que varios conductores optaron por salir de sus vehículos

Onda Cero Mallorca

Palma |

Un accidente múltiple en la autovía de Palma deja seis heridos leves y largas retenciones
Un accidente múltiple en la autovía de Palma deja seis heridos leves y largas retenciones | Juan Carlos Enrique

Un choque por alcance en el que han estado implicados cinco vehículos ha provocado esta tarde importantes retenciones en la autovía de Palma, a la altura del Polígono de Son Oms, junto al aeropuerto. El SAMU 061 ha activado tres unidades de soporte vital avanzado y una básica, y los equipos sanitarios han atendido a seis personas afectadas, todas ellas con heridas de carácter leve. Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Juaneda, Rotger y Son Llàtzer.

La magnitud de la retención, que se ha extendido hasta la autopista de Inca, era tal que varios conductores optaron por salir de sus vehículos y esperar fuera a que el tráfico comenzara a circular. El colapso se ha prolongado durante casi una hora, según han podido comprobar testigos en el lugar.

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