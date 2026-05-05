Un accidente múltiple en la autovía de Palma deja seis heridos leves y largas retenciones

Un choque por alcance en el que han estado implicados cinco vehículos ha provocado esta tarde importantes retenciones en la autovía de Palma, a la altura del Polígono de Son Oms, junto al aeropuerto. El SAMU 061 ha activado tres unidades de soporte vital avanzado y una básica, y los equipos sanitarios han atendido a seis personas afectadas, todas ellas con heridas de carácter leve. Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Juaneda, Rotger y Son Llàtzer.

La magnitud de la retención, que se ha extendido hasta la autopista de Inca, era tal que varios conductores optaron por salir de sus vehículos y esperar fuera a que el tráfico comenzara a circular. El colapso se ha prolongado durante casi una hora, según han podido comprobar testigos en el lugar.