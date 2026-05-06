Un turista británico de unos 25 años muere en Santa Margalida tras autolesionarse en una vivienda

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga la muerte de un turista británico de unos 25 años ocurrida en la madrugada de este miércoles en Santa Margalida. Según fuentes conocedoras del caso, el joven había pasado la noche consumiendo alcohol y drogas y, al llegar a la vivienda donde se alojaba, comenzó a presentar un estado de fuerte agitación.

En ese estado de alteración, el joven empezó a autolesionarse hasta golpearse en la cabeza contra una puerta de cristal, provocándose heridas de gravedad que acabaron con su vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, que quedarán definitivamente determinadas por los resultados de la autopsia.