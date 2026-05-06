SUCESOS

Un turista británico de unos 25 años muere en Santa Margalida tras autolesionarse en una vivienda

Al parecer el joven habría consumido grandes cantidades de alcohol y drogas

Onda Cero Mallorca

Palma |

Un turista británico de unos 25 años muere en Santa Margalida tras autolesionarse en una vivienda
Un turista británico de unos 25 años muere en Santa Margalida tras autolesionarse en una vivienda | Europa Press

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga la muerte de un turista británico de unos 25 años ocurrida en la madrugada de este miércoles en Santa Margalida. Según fuentes conocedoras del caso, el joven había pasado la noche consumiendo alcohol y drogas y, al llegar a la vivienda donde se alojaba, comenzó a presentar un estado de fuerte agitación.

En ese estado de alteración, el joven empezó a autolesionarse hasta golpearse en la cabeza contra una puerta de cristal, provocándose heridas de gravedad que acabaron con su vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, que quedarán definitivamente determinadas por los resultados de la autopsia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer