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Un ciudadano norteamericano pide asilo político en Mallorca por miedo a los políticas de Trump

El hombre se presentó este miércoles en el cuartel de la Guardia Civil de Felanitx exponiendo su caso, según ha adelantado el diario Última Hora.

Europa Press

Mallorca |

Imagen de archivo de la bandera de USA hondeando en la cubierta del USS Oscar Austin en el puerto de Rota.
Imagen de archivo de la bandera de USA hondeando en la cubierta del USS Oscar Austin en el puerto de Rota. | Francisco J. Olmo / Europa Press

Un ciudadano norteamericano de 34 años ha pedido asilo político en Mallorca por miedo a las políticas de Donald Trump.

El hombre se presentó este miércoles en el cuartel de la Guardia Civil de Felanitx exponiendo su caso y pidiendo que se tramitara una solicitud de asilo alegando que siente temor por el hecho de no compartir las políticas que está desplegando en su país el presidente Donald Trump.

Fuentes del cuerpo han indicado que los agentes del puesto explicaron al hombre, que se presentó en las dependencias de la Benemérita con un abogado, que aquel no era el cauce para este tipo de trámites, aunque finalmente le recogieron la petición tras la insistencia del afectado.

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