El Museu del Calçat de Inca acogerá este jueves una jornada cultural y gastronómica para unir lazos con Senegal

El Museu del Calçat de Inca acogerá este jueves una jornada sobre cultura y cooperación con Senegal para descubrir su moda, artesanía, gastronomía y música de ese país africano, según nos cuentan hoy algunas de sus organizadoras.

Las actividades comenzarán este jueves a las 17:00 horas en una jornada cultural con actividades para toda la familia, una exposición cultural y un desfile de moda, con el artista Tomeu Penya como invitado especial, y la participación de la periodista de Onda Cero, Elka Dimitrova.

El evento tratará poner en valor los vínculos culturales, artesanales y de cooperación entre Mallorca y Senegal, tal como nos cuenta hoy la técnica de sensibilización de Taula per África, comisaria de la exposición organizada, Virginia Massagué. Además, participan dos clases enteras de alumnos y alumnas de la especializada de diseño de la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, tal como apunta otra de las impulsoras del proyecto, la profesora de la escuela, Elena Segura.

La entrada al Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca será libre y gratuita. El evento contará, además, con una exposición que muestra los vínculos entre la industria peletera de Inca y algunas zonas de Senegal, así como un desfile con diseños ideados por alumnos de la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, con una treintena de participantes, representantes del tejido social y mediático mallorquín.

La iniciativa está impulsada por las entidades Taula per Àfrica, Fundació Campaner, Punts amb Vida e Inca Mallorca Solidària, con la participación de la comunidad senegalesa de Inca, el Ayuntamiento y el Museu del Calçat. El programa festivo arrancará este jueves, 14 de mayo, a partir de las 17.30h y a las 20.00 horas está previsto el desfile solidario con telas africanas.