La Fundación Aeronáutica Mallorquina ve en la modernización de Son Bonet una "oportunidad" para la cogestión aeroportuaria

Son Bonet, "infrautilizado y con gran potencial": la FAM pide que Mallorca tenga voz en la inversión estatal de 81,4 millones anunciada por Aena. Es, en resumen, la postura de la Fundación Aeronáutica Mallorquina que tiene su oficina en el aeródromo mallorquín ubicado en Marratxí y desarrolla allí gran parte de su actividad.

Así se ha expresado el presidente de la Fundación Aeronáutica Mallorquina (FAM), Miguel Buades, en los micrófonos de Onda Cero Mallorca, al valorar positivamente la inversión del Gobierno en el nuevo centro de control aéreo que se trasladará del aeropuerto de Palma al de Son Bonet. Eso sí, el también presidente de la Asociación Española de Hidroaviación, Miguel Buades, también reclama implicación del Govern y del Ayuntamiento de Marratxí en el futuro del aeródromo.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros de una inversión de 81,4 millones de euros para trasladar y modernizar el centro de control de tránsito aéreo de Palma al aeródromo de Son Bonet ha reabierto el debate sobre el uso y la gestión de estas instalaciones en Marratxí. Desde la Fundación Aeronáutica Mallorquina (FAM), su presidente, Miguel Buades, considera que la noticia es positiva, aunque subraya la necesidad de que las instituciones locales tengan un papel activo en el proyecto. “Desde el momento que dices que van a venir ochenta y pico millones, pues en principio nos tenemos que alegrar”, afirma, aunque advierte de que “los mallorquines y sobre todo la gente de Marratxí tengan algo que decir en este proyecto”.

Buades describe Son Bonet como una infraestructura “totalmente infrautilizada”, con “el 60 o el 70% de edificios cerrados” y una actividad centrada casi exclusivamente en la formación de pilotos. Una situación que contrasta con el potencial de unas instalaciones históricas que, según recuerda, llegaron a contar con espacios deportivos y zonas de ocio hoy abandonadas.

En este sentido, el presidente de la FAM insiste en que el Govern balear debería dar un paso al frente y plantear la cogestión del aeródromo. “El Govern tiene que dar un paso ya. Es importante decir: ‘lo hacéis en nuestra casa y tenéis que tener en cuenta lo que estamos haciendo’”, señala.

Además, Buades pone el foco en la falta de diálogo con las administraciones locales, especialmente con el Ayuntamiento de Marratxí, y en las dificultades que encuentran entidades como la FAM para desarrollar su labor divulgativa. La fundación organiza visitas escolares y actividades para acercar la aviación a la ciudadanía, pese a las limitaciones actuales.

Es una de las reclamaciones que tienen entidades como la FAM y que le van a trasladar en una próxima reunión al ejecutivo balear y concretamente al conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.