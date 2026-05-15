Patricia Segura, periodista de Onda Cero Mallorca, recibe el premio Enfermería Visible 2026 del COIBA.

La periodista de Onda Cero Mallorca Patricia Segura ha sido premiada con uno de los galardones de Enfermería Visible 2026 en la categoría audiovisual, que convoca anualmente el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares (COIBA) con el objetivo de poner en valor la labor de los periodistas que ayudan a visibilizar a las enfermeras de las islas, a través de piezas informativas o reportajes que acercan la profesión a la ciudadanía.

Este año, el jurado ha decidido, de manera unánime, reconocer el trabajo de Patricia Segura por la entrevista sobre la prevención del suicidio en la que una de las protagonistas fue la enfermera Patricia García, coordinadora de la Comisión de Prevención de la Conducta Suicida del COIBA. Una entrevista, emitida en el programa 'Illes Balears en la Onda' con motivo de la Carrera por la Prevención del Suicidio, en la que también participó la directora general de Salud Mental del Govern, Carmen Bosch.

El Colegio ha destacado especialmente la sensibilidad y el enfoque de la entrevista, capaz de poner el foco tanto en la labor enfermera como en la importancia de abordar la prevención del suicidio desde la información y la concienciación social.

"Este premio generalmente reconoce la labor de periodistas que contribuyen a la visibilidad de las enfermeras de Baleares mediante piezas informativas que acercan la labor enfermera, pero, en esta ocasión, además, la entrevista contribuye enormemente a la necesaria prevención del suicidio", asegura la presidenta del COIBA, María José Sastre.

La periodista ha recogido su galardón durante el acto por el Día Internacional de la Enfermería, celebrado este viernes en Son Amar. A la celebración ha asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, acompañada de la consellera de Salud, Manuela García, entre otras autoridades de las islas.